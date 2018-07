CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATTESISSIMANIZZA La Ford Focus compie 20 anni e per, festeggiare questo importante avvenimento, si regala la quarta generazione di un'automobile che ha venduto 16 milioni di unità delle quali 7 in Europa e quasi un milione in Italia. Numeri che parlano di un successo consolidato nel tempo e che continuano a parlare di un'identità, di quella che certi modelli rappresentano per un marchio. E la Focus rappresenta per Ford sicuramente il concentrato delle sue migliori caratteristiche, almeno nel Vecchio Continente al quale la nuova nata è...