LONDRA Il nuovo che avanza è Daniil Medvedev: è lui il maestro di questo tribolato 2020. Nella finale delle Atp Finals di Londra ha sconfitto Dominic Thiem per 4-6 7-6 (2) 6-4. Un trionfo meritato visto che aveva battuto anche Djokovic nei round robin e poi Nadal in semifinale.

Sino all'estate 2019 il 24enne di Mosca, che ha messo radici in Costa Azzurra, incarnava lo stereotipo della follia tipica di molti tennisti russi: mezzi importanti e talento sì, ma non sempre (anzi quasi mai) supportati da quella sostanza necessaria a centrare risultati importanti. Troppo fumantino per vincere: era la testa il nemico principale. E pensare che l'aspetto è pacioso, quasi dimesso. Il click giusto è scattato nella magica estate del 2019 sul cemento americano: 4 finali di fila, compresa quella persa agli US Open contro un Nadal formato deluxe.

RIVINCITA CHE PESA

Contro Thiem si era arreso in semifinale agli US Open lo scorso settembre. La finale in una O2 Arena desolatamente vuota per il Covid-19 era l'ultima sfida giocata nella capitale britannica, che dopo 12 anni passa il testimone a Torino fino al 2025. La partita si è giocata a ritmi molto alti, con Medvedev pronto ad aggredire non appena possibile, mettendo bene i piedi dentro il campo subito dopo la risposta. Il russo ha servito con grande efficacia (12 ace) e cercato di evitare il rovescio del rivale, che se c'è un francobollo ci tira sopra con il lungolinea. E quando il match sembrava pendere dalla parte dell'austriaco è riuscito a ribaltare l'inerzia prendendo il sopravvento nel terzo set.

