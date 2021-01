TENNIS

TORINO I biglietti venduti, a un mese dall'apertura del ticketing, sono già 40 mila. Viaggiano verso il tutto esaurito le Atp Finals: il torneo di tennis più importante al mondo sbarca in Italia, che ospiterà a Torino le prossime cinque edizioni a partire da novembre, e si confermano come una «grande occasione di ripresa». «Siamo arrivati al tetto del mondo, abbiamo scalato l'Everest», sottolinea il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, presentando l'evento che dal 14 al 21 novembre porterà sotto la Mole gli otto migliori atleti, e gli otto migliori doppi, della stagione. Il gotha del tennis mondiale, che a dieci mesi dal primo servizio si spera annoveri anche qualche italiano.

«Sarà un ritorno alla vita dopo la pandemia, la dimostrazione che ripartire in sicurezza è possibile», aggiunge Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, all'evento di presentazione delle prime Atp italiane nella storia del tennis al grattacielo di Intesa Sanpaolo. «Abbiamo bisogno di guardare con fiducia al domani», sottolinea in un messaggio il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Perché, anche se «le Atp Finals di Torino iniziano in un anno di Covid - aggiunge l'ex tennista e numero uno delle Atp, Andrea Gaudenzi - noi siamo battaglieri: faremo bene e mostreremo al mondo il nostro Paese e Torino».

PERPLESSITÀ INIZIALI

E pensare che la candidatura italiana aveva sollevato non pochi dubbi: «Quando chiesi le probabilità di vincere, mi risposero l'1% - ricorda la sindaca Chiara Appendino - ma noi non abbiamo avuto paura di perdere ed ora stiamo organizzando un evento innovativo, capace di sfruttare le nuove tecnologie e la sostenibilità ambientale». Del resto il nome di Torino, grazie alle Atp, «sta già facendo il giro del mondo» e per questo «tutto dovrà essere organizzato al meglio».

L'obiettivo, dunque, è quello di organizzare una grande edizione già dal 2021: «Abbiamo una squadra straordinaria, grandi sponsor», tra cui appunto Intesa Sanpaolo, ma anche Lavazza, Iren, Valmora, per citarne solo alcuni, mentre Sky è il broadcaster ufficiale, «e c'è una grande prevendita - conclude Binaghi -. Vogliamo dimostrare al Governo, che ringraziamo, che tra tutte le manifestazioni sportive finanziate Atp è quella con il ritorno maggiore. E vogliamo trasformare le 15 mila persone che ogni giorno verranno al Pala Alpitour di Torino da spettatori a tifosi». Con il grande sogno di vedere protagonisti i tennisti italiani come Berrettini, Sinner, Musetti o Fognini.

