CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATLETICA(v.zag.) La domenica delle sportive di Nordest è stata nobilitata anche da Elena Vallortigara, la vicentina del salto in alto. Raggiunge i 2 metri e 02, con un'impresa tecnica che si affianca al primato italiano sui 100, il 999 di Filippo Tortu. Se il milanese ha battuto il mito Pietro Mennea (ex primatista mondiale però dei 200), la bionda di Schio è andata oltre il 2,01 di Sara Simeoni, la veronese che con quella misura detenne il record mondiale. Automaticamente, Vallortigara diventa la favorita per l'argento agli Europei, dietro...