ATLETICATAMBERI RECORD, MA NON VALEGianmarco Tamberi ha saltato ieri 2.46 metri sfruttando una pedana elastica, il record non è valido perchè realizzato a Verona ad un evento aziendale organizzato da Calzedonia. Tamberi è partito saltando 2.10m. poi 2.31, quindi il balzo che per un centimetro ha superato il record mondiale di Javier Sotomajor. Ma si tratta, appunto, di misura non valida.FORMULA UNOLA NUOVA FERRARIIL 15 FEBBRAIOLa nuova monoposto della Ferrari per la prossima stagione di Formula 1 sarà svelata il 15 febbraio. Lo ha...