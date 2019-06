CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICASette titoli veneti ai campionati italiani allievi di Agropoli (Salerno). Il veneziano Federico Guglielmi (Biotekna Marcon) vince i 200 in 2144, era campione dei 100; il trevigiano Nicolò Bedini (San Biagio) è tricolore sui 3000 con 8'4097. Lorenzo Frivoli (Vicentina) si migliora nei 400 ostacoli, in 5341. Il club berico schiera anche la miglior staffetta 4x100: Massimo Avitabile, Enrico Balsemin, Davide Guidolin e Davide Giambellini corrono in 4227. A 15 anni, Greta Brugnolo (Riviera del Brenta) dà spettacolo nell'eptathlon, con...