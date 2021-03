ATLETICA

ROMA Partono oggi in Polonia, a Torun, per concludersi domenica, gli Europei di atletica indoor con quindici medaglie d'oro di Glasgow 2019 a caccia del bis. A caratterizzare la rassegna i tanti protagonisti di età sempre più verde che si candidano per un posto sul podio, segno di un ricambio generazionale che riguarda gran parte del Vecchio Continente. Ma in Polonia ci saranno anche star annunciate come Duplantis e Lavillenie nell'asta, la Mahuchikh nell'alto, la rivelazione olandese Bol nei 400 e il mezzofondista norvegese Jakob Ingebrigtsen.

A livello di squadra azzurra sono 44 i convocati, equamente divisi tra uomini e donne, 16 gli esordienti assoluti. Due le posizioni da capolista mondiale stagionale occupate da italiani con Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino, rispettivamente con il 2,35 e il 6,91 realizzati agli Assoluti di Ancona di meno di due settimane fa. Da tenere d'occhio anche, nell'eptathlon, Dario Dester, fresco di record italiano assoluto, 6076 punti. È quindi un'Italia, quella selezionata dal dt Antonio La Torre, ricca di storie e spunti d'interesse, per la prima rassegna internazionale nell'anno delle Olimpiadi di Tokyo.

In questo gruppo dalle due anime, esordienti (ben otto i millennials) e atleti già maturi, c'è la 18enne Larissa Iapichino, che sta preparando la maturità, ha appena ottenuto la patente di guida, ma che si presenta con il primo posto nelle liste mondiali del lungo 2021 e il pass per i Giochi in tasca. «È la cucciola delle leonesse - la descrive il dt La Torre - Ma non dimentichiamo mai che è da poco maggiorenne». L'Italia sogna anche con Tamberi (in pedana oggi per le qualificazioni), perché è lui il favorito della gara dell'alto. «Gli europei - dice La Torre - sono la prima tappa verso Tokyo» ed è proprio quello il vero obiettivo di Gimbo, fermato dalla malasorte sulla strada per Rio e ora deciso a riprendersi ciò che la sfortuna gli ha tolto.

