ATLETICAROMA In viaggio verso Berlino per colorare d'azzurro il cielo sopra la Porta di Brandeburgo. È una spedizione zeppa di buoni propositi quella che sabato decollerà da Fiumicino diretta verso la rassegna continentale in terra teutonica. Dopo anni di oblio l'atletica tricolore cerca il riscatto nell'evento clou di una stagione già foriera di buoni riscontri. Il 999 di Filippo Tortu sui 100 metri, il 2.02 di Elena Vallortigara nell'alto, l'oro della 4x400 ai Mondiali Juniores: risultati giunti non per caso. Il raccolto di questo primo...