ATLETICA

PADOVA L'incertezza del meteo segna l'esordio dei campionati italiani Assoluti di atletica scattati ieri allo stadio Colbachini di Padova. Due acquazzoni, uno poco prima dell'inizio della sessione pomeridiana che non ha creato troppi problemi e uno quando si stava completando il programma, che invece ha costretto a una sospensione che ha ritardato le gare. Oggi è in calendario la giornata clou, con 20 dei 34 titoli in palio e soprattutto tutti o quasi i principali big (da Gianmarco Tamberi a Larissa Iapichino, dall'atleta di casa Chiara Rosa alla sfida tra i due jet, Filippo Tortu e Marcell Jacobs) in pista. Le previsioni meteo hanno indotto gli organizzatori ad anticipare alle 11.30 del mattino proprio la finale dell'alto, con Gianmarco Tamberi che cercherà un risultato importante. Nel pomeriggio poi gli altri appuntamenti da non perdere, con la finale del lungo con Filippo Randazzo dalle 16.40, il peso femminile con Chiara Rosa (a caccia del 27. titolo assoluto tra outdoor e indoor), alle 18.40 la finale del lungo femminile con Larissa Iapichino e infine alle 19 l'attesissima finale dei cento con Tortu e Jacobs (semifinali alle 18.10), probabilmente il piatto forte di questa edizione degli Assoluti. Sempre che il meteo non costringa gli organizzatori a nuovi cambiamenti per evitare di dover vedere delle finali sotto la pioggia.

MORI SUPER

Nella giornata inaugurale, intanto, si mette in evidenza già al mattino la junior Rachele Mori, toscana nipote del campione iridato Fabrizio. Per lei miglior prestazione di sempre per una under 18 con il martello da quattro chili, 61.75, che vale anche il primo posto nelle qualificazioni. Nel decathlon Dario Dester, che prova a diventare il primo uomo nato nel 2000 a vincere un titolo assoluto. Per lui primo posto dopo cinque gare con 4.104 punti, oltre 200 di vantaggio sul secondo Michele Brini. Nell'eptathlon la tre volte campionessa italiana Sveva Gerevini deve eguagliare il personale nei 200 (2386) per restare davanti in classifica alle due junior Sara Chiaratti (avanti dopo la seconda prova grazie all'1.71 nell'alto) e Marta Giovannini. Oggi la seconda giornata degli Assoluti (già esauriti i 500 biglietti disponibili per il pubblico) sarà trasmessa in diretta su RaiSport dalle 17.30 alle 20 e in diretta streaming dalle 17.30 alle 20.30 su RaiSport web e dalle 9 alle 17.30 su atletica.tv. Domani ultimo atto con 14 titoli in palio.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA