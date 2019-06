ATLETICA Più che mangiare tante fette al latte, per saltare così lontano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATLETICAPiù che mangiare tante fette al latte, per saltare così lontano Larissa Iapichino si è allenata davvero duramente. La bambina che compariva da piccola insieme a mamma Fiona May nel famoso spot pubblicitario, è divenuta ufficialmente grande, in un sabato estivo sulla costa del Cilento. Il battesimo è avvenuto allo stadio Pietro Mennea di Agropoli, in provincia di Salerno, dove durante i Campionati italiani Allievi la doppia figlia d'arte è atterrata a 6.64 nel salto in lungo. Una misura eccezionale per una sedicenne, un risultato...