Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ATLETICAPer il 2021 Marcell Jacobs ha dato, raccogliendo due ori olimpici che rimarranno nella storia. Il bi-olimpionico di Tokyo ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione, non concedendosi alcuna uscita da campione olimpico in carica. Il suo rientro alle competizioni è rimandato al 2022, anno in cui lo aspetteranno in rapida successione i Mondiali indoor a Belgrado in marzo, i Mondiali a Eugene in luglio e gli Europei a Monaco di...