ATLETICA

PALERMO Totò Antibo sta disputando la sua gara più dura. Ricoverato a Palermo, l'ex campione del mezzofondo italiano, è in condizioni critiche a causa di un'embolia polmonare. Siciliano di Altofonte, 59 anni appena compiuti, Antibo è uno dei miti dell'atletica azzurra: tre olimpiadi, argento ai Giochi di Seul nel 1988, doppio oro nei 5 e 10 mila metri agli Europei di Spalato del 1990. Nel 1991 l'inizio del dramma ai Mondiali di Tokyo dove era il favorito, ma fu colto da una crisi epilettica in gara. Poi il ritiro e la convivenza con la malattia tra ospedali e cure, crisi sempre più intense con una media di due al giorno, fino a non poter più lavorare né uscire di casa. Consumati tutti i risparmi, si è ritrovato povero, aiutato dalla pensione degli sportivi e aggrappato alla speranza di una cura risolutiva. Ai primi di febbraio l'operazione, a Catanzaro, per ridurre gli attacchi epilettici. «Operarmi è stata la mia gara più bella, finalmente potrò uscire di casa» aveva detto felice. Ora la nuova crisi. A darne notizia è stata Angela De Luca, sindaco di Altofonte: «Siamo tutti vicini alla famiglia in quest'altra prova. Forza Totò».

