ATLETICAMONDIALI UNDER 204X400 D'ORO(v.zag.) Ai mondiali under 20 di Tampere, in Finlandia, l'Italia firma il record nazionale di ogni tempo, con 12 finalisti, migliorando il primato di 10, ottenuto in 3 occasioni consecutive, negli anni 90. Cinque i record italiani giovanili, sui 400 metri o nella staffetta 4x400: Edoardo Scotti (45.84) ed Elisabetta Vandi (53.24); Camilla Pitzalis, Eloisa Coiro, Chiara Gherardi e la Vandi, in 3'3400, infine l'oro 4x400, con Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio e Scotti: 3'0405, unica medaglia....