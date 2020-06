ATLETICA LEGGERA

TORTU TORNERÀ

IN PISTA A RIETI

Filippo Tortu ha fissato la data del proprio debutto stagionale all'aperto dopo il lockdown: «Esordirò a Rieti il 4 luglio nella seconda edizione della Fastweb Cup», ha annunciato il primatista italiano dei 100 metri a Quelli che il calcio, su Rai2.

CALCIO, INGHILTERRA

IL CITY DAVANTI AL TAS

Comincia oggi presso il Tribunale di Arbitrato dello Sport (Tas) di Losanna l'esame del ricorso presentato dal Manchester City contro l'esclusione di due anni dalle coppe europee e una multa di 30 milioni di euro per aver ripetutamente violato le regole del fair-play finanziario.

CALCIO, ARBITRI

CONCLUSO IL PRIMO RADUNO

Si è concluso ieri a Coverciano il primo raduno post-covid degli arbitri di serie A e alcuni di B che saranno chiamati a svolgere il ruolo di Avar e quarto uomo.

CALCIO, BUNDESLIGA

IL WOLFSBURG VINCE A BREMA

Risultati delle gare di ieri della Bundesliga. Il Wolfsburg ha vinto 1-0 a Brema, Berlino e Schalcke hanno pareggiato 1-1, stesso risultato anche tra Ausburg e Colonia.

CALCIO, LIGA

MINUTO DI SILENZIO PER VITTIME

Prima di tutti i match della Liga spagnola fino a fine stagione verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del coronavirus.

