ATLETICA

IL RECORD DI MOEN

ANNULLATO

Il record europeo sull'ora su pista, stabilito la scorsa settimana dal norvegese Sondre Nordstad Moen correndo a Kristiansand 21 chilometri e 132 metri (che resisteva dal 1976) è stato invalidato dalla World Athletics, perchè Nordstad aveva corso con le Nike Vaporfly, le scarpe con suola rialzata che danno maggior spinta alla corsa. Secondo i media norvegesi, Meon aveva chiesto una deroga per corrrere in una suola di scarpa superare i 25 millimetri di spessore

SERIE B

IL BRESCIA A GIGI DEL NERI

Il Brescia fresco di retrocessione in serie B ha affidato la ripartenza a Gigi Delneri. Il tecnico di Aquileia, 70 anni il 23 agosto prossimo, non allena dal 2017 quando venne esonerato dall'Udinese. Il tecnico verrà presentato ufficialmente oggi alle 16.30.

TENNIS

LA GIORGI ELIMINATA A PRAGA

Finisce al secondo turno il cammino di Camila Giorgi al Prague Open, Wta International, montepremi di 202.250 dollari, in corso sui campi in terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. La 28enne di Macerata ha ceduto 6-4, 6-2 contro la belga Elise Mertens, n.23 Wta e terza favorita del seeding, che ha eliminato in tre set Jasmine Paolini, n.95 Wta.

