ATLETICAFRARESSO E STRATICAMPIONI D'ITALIA(v.zag.) A Pescara, i campionati italiani. I 100 vanno a Jacobs in 1024, su Rigali e su Desalu. Al femminile, il photofinish premia Herrera su Siragusa. Sui 400, Raphaela Lukudo al personale, in 5238, e Davide Re, 4592. Negli 800, primo titolo per il vicentino Enrico Brazzale, 1'4664. Il giavellotto è del trevigiano Mauro Fraresso con 76,16. Nel lungo mantiene il titolo La vicentina Laura Strati (6.41), Filippo Randazzo primo tra i maschi (7.76). A Ostrava, in Repubblica Ceca, la Continental cup. Per...