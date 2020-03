ATLETICA

DOPING: STOP

DI 4 ANNI A JEBET

Quattro anni di squalifica per uso di Epo sono stati inflitti all'atleta del Bahrain Ruth Jebet, oro olimpico a Rio nei 3000 siepi. Sospesa in via provvisoria dal 2018, l'atleta 23enne di origine keniana è stata ora squalificata per quattro anni e non sarà in grado di difendere il suo titolo alle Olimpiadi di Tokyo, anche se nel frattempo può tentare la strada dell'appello.

JUVE

RONALDO RIENTRATO A TORINO

Dopo il viaggio-lampo in Portogallo per fare visita alla madre ricoverata in ospedale per un improvviso malore, Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino e ieri si è allenato regolarmente con la squadra alla Continassa. I bianconeri hanno svolto un allenamento completo giocando anche una partitella a campo aperto.

FONDO

PELLEGRINO E LAURENT KO

Federico Pellegrino e Greta Laurent, unici due italiani qualificati, sono usciti ai quarti della sprint skating di Konnerud (Norvegia) in Coppa del mondo. Il poliziotto di Nus è stato beffato al fotofinish dallo svedese Teodor Petersen giunto secondo alle spalle del norvegese Erik Valnes. La finanziera di Gressoney si è presentata quinta all'ultima curva ed è caduta.

