ATLETICA DOHA Il favorito non fallisce. Due anni dopo l'argento di Londra, Coleman

ATLETICADOHA Il favorito non fallisce. Due anni dopo l'argento di Londra, Coleman si tinge d'oro in 976, sesta prestazione mondiale di sempre, ai mondiali di Doha, Gatlin è per la terza volta d'argento in 989, De Grasse per la seconda di bronzo col personale a 990. In cinque chiudono sotto i 10, mentre Tortu, l'azzurro che ha riportato l'Italia in finale dopo 32 anni, è settimo con lo stagionale a 1007, la volata più veloce dell'anno nell'occasione più importante: la finale mondiale dei 100 metri. Due ore prima dei 10 secondi che possono...