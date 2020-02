ATLETICA

ANCONA Come una vittoria in trasferta. Finale a sorpresa, nell'alto agli Assoluti indoor: con l'attesa tutta per Gianmarco Tamberi, padrone di casa al Palaindoor di Ancona, ad aggiudicarsi la maglia tricolore è invece Marco Fassinotti. Il piemontese dell'Aeronautica realizza la stessa misura di 2.20 superata dal rivale, ma gli è davanti in classifica per il minor numero di errori. Il neocampione italiano non commette falli da 2.08 a 2.20, mentre Tamberi alla fine paga proprio le difficoltà alle misure inferiori (tre salti per valicare i 2.16, ma anche due per i 2.20). Alle loro spalle, applausi anche il 19enne vicentino Manuel Lando, terzo a pari merito con il poliziotto Chesani sulla misura di 2.16.

Dall'alto arriva anche il miglior risultato tecnico dell'intera rassegna: lo sigla una ritrovata Elena Vallortigara, che ritrova il sorriso dopo un inverno condizionato dagli infortuni, salendo fino a 1.96, quinta misura italiana di sempre al coperto e standard olimpico per i Giochi di Tokyo. La vicentina trascina all'1.90 la friulana Alessia Trost e la poliziotta Erika Furlani. Filippo Tortu dà spettacolo sul rettilineo del Palaindoor: lo sprinter azzurro si impone nei 60 metri in 660, la cifra della quinta prestazione europea 2020, ottenuta anche grazie alla grande partenza di Massimiliano Ferraro (666), schizzato via allo sparo e raggiunto da Tortu solo nei metri conclusivi. Ancora un grande lancio per Leonardo Fabbri: il pesista fiorentino, allenato da Paolone Dal Soglio, mette a segno due soli lanci validi, ma il migliore è misurato a 21.45, soli 14 centimetri in meno del record italiano che lui stesso ha stabilito l'11 febbraio di quest'anno a Stoccolma.

Il Veneto chiude con sei ori, tutti al femminile. Tre conquistati sabato, con la veronese Elisa Molinarolo nell'asta (4.30), la vicentina Laura Strati nel lungo (6.42) e l'intramontabile Chiara Rosa nel peso (16.56, 26^ maglia tricolore). E altrettanti ieri, con la vicentina Elena Bellò negli 800 (2'0646) e la bellunese Elisa Bortoli nei 3000 (9'1650), in aggiunta a Vallortigara. Per il Friuli Venezia Giulia il successo del triestino Max Mandusic nell'asta (5.45).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA