ATLETICAALL'ASTA UN ORODI JESSIE OWENSUna delle quattro medaglie d'oro (100, 200, lungo e 4X100) vinte dal fuoriclasse dell'atletica Jessie Owens all'Olimpiade di Berlino 1936 andrà all'asta la settimana prossima in New Jersey, per una cifra di partenza che sarà pari a circa un milione e 800mila euro. La medaglia che verrà battuta venne donata da Owens al sollevatore di pesi John Terpak Senior che, come lo stesso Owens, aveva preso parte a Berlino 1936. Terpak, deceduto nel 1993, aveva poi aiutato l'ex compagno di rappresentativa olimpica a...