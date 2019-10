CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICA/1La maratona mondiale volta decisamente pagina. Dopo l'impresa di Eliud Kipchoge che sabato a Vienna è diventato il primo uomo a correre i 42 chilometri in meno di 2 ore (1h59'40), record che comunque non verrà omologato per le condizioni particolarmente favorevoli che hanno accompagnato la prova, ieri è giunto un altro risultato sensazionale, e questo sì con tutti i crismi dell'ufficialità. Alla maratona di Chicago la 25enne keniana Brigid Kosgei ha demolito il record mondiale femminile, correndo in 2h14'04. Un risultato...