Claudio De Min

L'Inter non era pronta, la Juve per una volta ha sbagliato quasi tutto (costruzione, campagna acquisti, allenatore: scommessa persa, capita), il Napoli non era all'altezza del Barcellona. Cosicché, in Champions, fra le migliori otto c'è una sola italiana, ed è l'Atalanta e non è un caso. Non lo è perché è la sola del nostro campionato capace di un gioco europeo: per approccio, intensità, corsa, forza fisica, spirito di sacrificio. E, in fondo, bellezza. Certo, qualche talento purissimo Gasperini ce l'ha (da Gomez a Ilicic a Muriel), ma fino a un paio di anni fa chi conosceva Gosens e de Ron, Freuler e Hateboer, Castagne, Palomino e Toloi? Nessuno.

Le squadre si possono mettere assieme guardando i nomi e il parametro zero (vedi la Juve di quest'anno: da Rabiot a Ramsey a Danilo, solo per fare tre nomi di - presunti - rinforzi), oppure cercando quello che serve all'allenatore, quello che può essere utile per diventare più forti, completi, competitivi. Ci si può lasciare conquistare dalla suggestione di sedicenti campioni oppure dalla sostanza, guardare il book e i filmati oppure scavare e cercare tesori nascosti e faticosi in giro per il mondo. L'Atalanta ha seguito la seconda strada, lo fa da sempre, del resto è nella sua storia e nel suo modo di essere provinciale di pregio, ha costruito pezzo su pezzo, con pazienza.

Gasperini all'Inter fece la fine di Sarri (anzi, peggio) non perché non sia capace ma perché è difficile spiegare ai solisti che, all'improvviso, da un giorno all'altro, devono mettersi a disposizione del gruppo e perché per costruire ci vuole tempo. L'Atalanta te lo regala, la Juve no, l'Inter nemmeno. Ci riuscì Sacchi al Milan, però partendo da lunghe annate grigie, da un Milan intristito che quando arrivò lui aveva vinto uno scudetto in 19 anni.

Prendi, ad esempio, Ronaldo: è un fenomeno, ma vuole fare solo quello che va bene a lui, il resto gli interessa poco. Chiede compagni forti per sé stesso, una squadra che rispetti la sua grandezza, che sia al suo servizio, mentre lui non è quasi mai al servizio della squadra. Poi spesso le cose coincidono, ma a volte anche no, in una disciplina dove anche i campioni in qualche modo devono adattarsi, magari un poco, ad uno spartito, abbassarsi ad un minimo di sacrificio, esaltare il compagno quando serve, ogni tanto pensare al bene comune.

Ecco, la Juve di quest'anno è stata la Juve di Ronaldo (e Dybala), l'Atalanta è la squadra di tutti, di Gomez e Zapata, di Mancini e Muriel, del talento di Ilicic (finché che c'è stato), ma anche del sacrificio di chi gli stava attorno. Infatti l'Atalanta sta ancora dentro la Champions, con merito e un po' di fortuna (vedi il girone eliminatorio più debole degli otto); invece la Juve è fuori per demeriti e un po' di sfortuna, ma soprattutto per i primi, per la sua svagatezza, la mollezza e il disinteresse di troppi giocatori nei confronti del progetto. Gasperini e l'Atalanta hanno esaltato ragazzi bravissimi e sconosciuti, Sarri aveva a disposizione quasi solo primedonne (alcune molto immaginarie, peraltro), difficile piegarle all'interesse comune.

Così, dopodomani sera, a Lisbona, Bergamo sfiderà Parigi (altra collezione di stelle del calcio), in un faccia a faccia senza paura, sognando la semifinale: la bella provincia italiana contro la grandeur francese, l'artigianalità di classe e laboriosa, molto lombarda, contro il lusso sfrenato del Psg dello sceicco, la sostanza e i brillanti. E non è detto che vada come molti pensano. E, comunque vada, stavolta sì, sarà (o sarà stato) un successo.

