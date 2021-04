Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ALTRE PARTITEL'Atalanta dilaga sul Bologna. Cinque a zero e secondo posto in classifica in attesa del Milan che gioca questa sera all'Olimpico contro la Lazio. Apre le marcature Malinovskyi al 22', raddoppio di Muriel allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, dopo l'espulsione di Schouten per gioco pericoloso, a segno Freuler, Zapata e Miranchuk. La Roma crolla alla Sardegna Arena a quattro giorni dalla semifinale con il Manchester, con...