ATALANTA-SASSUOLO 5-1

BERGAMO Zapata apre la via, la primizia da nerazzurro di Pessina poco prima della pausa per il tè la spiana del tutto. E nella ripresa il colombiano e Gosens la chiudono subito, scacciando i fantasmi della rimonta sul pari del Bologna nell'ultima del 2020, prima di completare lo schiaffo a cinque dita con Muriel e del gol della bandiera di Chiriches.

Il diesel chiamato Atalanta al cospetto del Sassuolo si fa mettere sotto per nove minuti per poi esplodere in un fuoco di fila di azioni e puntate verso lo specchio, 16 solo al 45' di cui due a segno. Un 5-1 prezioso contro una squadra formato trasferta, viste le cinque vittorie corsare su 7 (e i 17 punti su 26) alla vigilia (12 su 22 per l' Atalanta): in classifica bergamaschi a -1 (25 a 26) con Udine da recuperare.

I padroni di casa passano alla prima azione degna di tal nome con Zapata, a iniziare un dominio assoluto per tutto il primo tempo con Ilicic che crea e conclude mettendo più volte in difficoltà l'ex Consigli. Ed è proprio su geniale assist dello sloveno che Pessina raddoppia prima dell'intervallo con il suo primo gol in campionato e con la maglia atalantina. La pratica si chiude al 4' del secondo tempo, con il secondo gol di Zapata, e con il 4-0 firmato da Gosens al 12' con la palla leggermente deviata da Chiriches che sbatte sotto la traversa e s'insacca. Entra Muriel e su servizio di Freuler al 23' arriva l'ultimo gol dei padroni di casa e solo Chiriches alla mezzora rende il passivo meno pesante per un Sassuolo comunque molto deludente e di fatto mai in partita.

Molto soddisfatto Gian Piero Gasperini che loda «l'atteggiamento estremamente positivo» dei suoi. «La squadra sta bene, ha fiducia, ritmo e intensità - osserva - Ho visto cose importanti: buoni recuperi, pressing molto efficace contro una squadra tecnica e pericolosa». Rammaricato invece Roberto De Zerbi per l'atteggiamento dei giocatori: «Contro l'Atalanta patiamo sempre sul piano fisico - ha detto -. Abbiamo scelto di rimanere noi stessi: giocando a viso aperto si può perdere, ma non abbassare la testa. Questo mi ha dato fastidio». Un cenno all'esclusione di Djuricic: «Prima di Genova con la Sampdoria ha sbagliato nei confronti miei e dei compagni. Non voglio fare quello che punisce, anche perché da giocatore ne ho combinate di tutte e di più. Ha chiesto scusa e ha voluto venire con la squadra: è l'uomo che ho allenato di più, a volte un padre punisce il proprio figlio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA