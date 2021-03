LE ALTRE DI A

Per la corsa Champions tiene bene l'Atalanta che inanella il quarto successo di fila e agguanta la Juve a 46 punti frenata sabato dal Verona: la Dea, ancora scottata per il modo in cui è maturato il ko in coppa per mano del Real Madrid, lascia sfogare la Samp e poi l'infila con Malinovskyi e il goleador di complemento Gosens.

In zona salvezza il Cagliari vince (0-2) ed elimina il Crotone, ormai ultimo e staccato. I sardi tornano al successo dopo 16 gare e stoppano la striscia di cinque ko di fila. L'avventura in panchina di Leonardo Semplici, al debutto al posto dell'esonerato Di Francesco, comincia, dunque, nel migliore dei modi.

MATURITÀ

L'Atalanta è una squadra matura che sa gestire e poi sfrutta le giocate dei suoi giocolieri. Turnover ampio per i lombardi e anche Ranieri ruota molto i suoi, che creano occasioni con Jankto e Damsgaard, Palomino salva sulla linea, poi prodezza di Malinovskyi e l'Atalanta passa. Nella ripresa sale in cattedra senza strafare: gol annullato di Pasalic e raddoppio di Gosens, all'ottavo centro, poi occasioni per Ilicic e Toloi. Vittoria e Juve aggancia al provvisorio terzo posto, pur continuando a pensare al ritorno col Real.

RESA CROTONE

Nello spareggio salvezza schiuma rabbia il Crotone, sorride il Cagliari che vince in contropiede e torna a sperare nella salvezza. I calabresi subiscono sempre gol da 15 gare e come al solito lasciano una buona impressione dominando la scena. Scorrazzano a lungo, creano e sciupano con Di Carmine e Messias.

I sardi si difendono con le parate di Musso e l'esperienza di Godin, ma nella ripresa risolvono in 2': gol di Pavoletti e raddoppio su rigore di Joao Pedro. Ounas colpisce un palo, Likogiannis lascia i sardi in dieci che ripartono. Per il Crotone è un segnale di resa.

