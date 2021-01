ATALANTA-PARMA 3-0

BERGAMO Muriel spiana la strada a un'Atalanta dalla serie positiva allungata a 14 punti sugli ultimi 18 disponibili, Zapata e Gosens la sbarrano a un Parma al quarto ko di fila e già costretto a leccarsi le ferite (out Gervinho, Osorio, Iacoponi, Grassi e Kucka) con un paio di acciacchi di troppo nel primo tempo. Una sconfitta, la quarta di fila, che potrebbe anche costare la panchina a Fabio Liverani. Nel dopo partita il tecnico del Parma parla come se fosse già fuori: «Vado via con dispiacere, ma con tante problematiche, con molta serenità - esordisce -. Il rammarico è non aver potuto dare continuità al lavoro fin dal ritiro». Pronto a subentrargli l'ex Roberto D'Aversa esonerato ad agosto e ancora sotto contratto.

Da parte sua, Gasperini aveva chiesto ai suoi, alla vigilia, di imparare a vincere anche di misura, ma la misura dell'Atalanta è segnare tanto. E anche oggi è finita 3-0. «Condizione e ritmo adesso sono superiori - commenta soddisfatto a fine gara - La squadra sta raggiungendo la convinzione di poter fare bene anche in campionato».

LA PARTITA

Appena il tempo di una serpentina di Ilicic smorzata in fallo di fondo (5') e Karamoh accusa un problema all'inguine: il sostituto Mihaila va largo a destra con Kurtic dall'altro lato. Al quarto d'ora Muriel firma la nona sinfonia in campionato incrociando il sinistro illuminato dal lancio di Ilicic poco oltre il dischetto del centrocampo. L'Atalanta ci riprova dopo due minuti, seguono fasi di gioco spezzettato, anche Gagliolo cede a un risentimento muscolare cedendo il posto a Pezzella (33'). Gli uomini di Liverani, pur riducendo al minimo i rischi, sono inconcludenti.

CALDARA RIENTRA

Al rientro Cornelius, altro ex di turno, rileva Inglese con Zapata a riprendersi la maglia dal connazionale e a raddoppiare quasi in fotocopia entro 3': Pessina attende l'arrivo di Gosens, il tedesco trova lo spazio per corsetta e diagonale del bomber colombiano. Qualcosina i padroni di casa concedono, per esempio all'8' quando il rinvio di Sepe innesca ancora Mihaila, fermato da De Roon. Ma al 61' Gosens chiude il match su assist di Zapata deviato da un difensore. A questo punto Gasperini concede l'esordio a Maehle. Rientra Caldara dopo l'operazione al tendine rotuleo sinistro dell'8 ottobre: 9' e recupero per Hateboer, finora aveva giocato solo a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA