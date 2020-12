AMSTERDAM Missione compiuta per l'Atalanta, che vince in casa dell'Ajax (si era imposta anche ad Anfield Road con il Liverpool) mettendo da parte per una notte le tensioni di questi giorni tra Gian Piero Gasperini e Gomez e passa agli ottavi di Champions per il secondo anno di fila. Il primo obiettivo stagionale è centrato grazie al gol di Muriel. Ora ci sono da sistemare le cose tra i due protagonisti degli ultimi anni di questa squadra. Stratega in panchina e fantasista in campo con la numero 10 sulle spalle. L'Ajax è troppo timida. Non affonda. Ha una sola grande occasione a 15' dalla fine con Klaassen, ma Gollini respinge con i piedi. Per gli olandesi le cose si complicano per l'espulsione (somma di ammonizioni) di Gravenberch. Nel finale Muriel spreca una prima palla gol, ma non la seconda. Sono minuti interminabili. Poi festeggia l'Atalanta che fa calare il sipario col terzo successo esterno nel Gruppo D.

DISSIDI

All'Amsterdam Arena, dopo i dissidi di martedì scorso col Midtjylland in casa, niente Ilicic-Gomez all'inizio, ma Zapata a puntare il vertice destro col Papu a ondeggiare tra la sinistra e la trequarti, appaiato in fase di copertura all'arma tattica da pressing Pessina. Il filo conduttore del primo tempo è la pressione altissima dei padroni di casa e la gestione un pò contratta della squadra di Gasperini, che perde palloni trovando pochi spazi. Nella ripresa Ten Hag inserisce l'ala Promes per Brobbey per accentrare Tadic ma i bergamaschi si ridestano. Al 21' cominciano le scintille. A causa della deviazione di tacco di Mazraoui, Pessina non trova l'1-0 da oltre il limite dopo la sciagurata uscita di pugno di Onana; al 23', Djimsiti la dà all'indietro al suo portiere senza avvedersi di Ekkelenkamp, che serve l'ex milanista: caduta sulla spallata di Freuler, niente Var. Alla mezz'ora Gollini salva lo 0-0 sullo smarcatissimo Klaassen. Poi entra Muriel che al 40' sigla il gol-partita.

