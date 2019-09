Atalanta in bambola, l'esordio è un incubo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sogno Champions si trasforma in un incubo. Contro la Dinamo Zagabria il tonfo dell'Atalanta è assordante e i tifosi bergamaschi (un migliaio sono rimasti bloccati alla frontiera ed è dovuta intervenire l'Uefa) non credono ai loro occhi nel vedere la loro squadra prendere quattro ceffoni in pieno volto (4-0). Una serata da fine del mondo, anche perché ci si immaginava un esordio diverso per come ci aveva abituato la squadra di Gian Piero Gasperini negli ultimi tre anni. Invece, la Dinamo Zagabria fa praticamente l'Atalanta e incanta tutti...