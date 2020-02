LA SFIDA

FIRENZE Da quel 15 gennaio infuocato non è passato tanto. Ottavi di finale di Coppa Italia, Atalanta eliminata (2-1 per i viola) e contestazione pesante a Gasperini da ogni settore del Franchi. Un rapporto teso da un po' di tempo tra il tecnico atalantino e i tifosi fiorentini: l'anno prima il suo attacco a Chiesa («è un cascatore, impari a comportarsi»), scatenò la reazione di Firenze. Dopo la coppa Gasperini in sala stampa aveva risposto altrettanto con asprezza ai cori che lo riguardavano: «I figli di p saranno loro». Con questo pregresso al vetriolo oggi si ritroveranno in campo (ore 15, diretta Sky) viola e nerazzurri. Anticipo per permettere all'Atalanta di riposarsi in vista dell'ottavo di Champions di martedì contro il Valencia. Gasperini, però, lunedì scorso a Coverciano, appena vinta La Panchina d'oro ha teso la mano a Firenze: «Ora azzeriamo le polemiche, ripartiamo da capo. Io per primo l'ultima volta avevo esagerato un po'». Al Franchi i sindaci delle città di Bergamo, Giorgio Gori, e di quello di Firenze, Dario Nardella, assisteranno la partita insieme in tribuna.

GLI ARBITRI

Ieri Iachini ha cercato di mettere alle spalle le discussioni post Juventus e a Gasperini ha detto: «Pensiamo al campo e sono convinto che i nostri tifosi penseranno a noi e non al loro allenatore». Iachini è andato incontro anche a Paulo Fonseca, che ha detto che in Italia gli arbitri non adottano lo stesso metro di giudizio: «Un cartellino dato o non dato può essere decisivo. Un giallo cambia le sorti di una partita. Non è solo il rigore concesso oppure no a far parlare. Dobbiamo ragionare in modo positivo se vogliamo cambiare questo calcio. Abbiamo arbitri bravi, un designatore molto preparato, so come lavorano però oggi con la Var si deve andare a rivedere una cosa. Se la Var perde l'efficacia è finita. Oggi invece si è tornati alla discrezione mi pare».

Mario Tenerani

