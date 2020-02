CHAMPIONS LEAGUE

La notte delle prime volte premia l'ennesima Atalanta da sogno della stagione: la prima volta negli ottavi di Champions League è bagnata dalle prima reti stagionali di Hans Hateboer e dal primo gol nel torneo di Josip Ilicic, mattatori nel 4-1 al Valencia. Un trionfo storico, quello della squadra di Gasperini, che esalta i 45.000 di San Siro, per l'esodo di tifosi da Bergamo, e che allunga la striscia positiva della Dea in Champions: sono tre le vittorie consecutive, per la prima squadra capace di accedere all'eliminazione diretta dopo aver iniziato il torneo con tre sconfitte.

Il risultato facilita il ritorno al Mestalla (il 10 marzo), ed è significativo perché il Valencia aveva vinto un girone impegnativo grazie al rendimento esterno, vincendo in casa di Chelsea e Ajax. Va detto che a San Siro la squadra di Albert Celades non si presenta nella stessa versione, con la squalifica di Gabriel Paulista e l'infermeria piena di uomini-chiave come l'altro centrale difensivo Garay e il bomber Rodrigo Moreno, oltre a Coquelin e gli italiani, Alessandro Florenzi e Cristiano Piccini.

LAMENTELE

La notte che ferma un'intera città inizia con l'inconveniente dello stop di Djimsiti nel riscaldamento. Al posto del difensore albanese, Gasperini lancia Caldara, mentre davanti c'è Pasalic al posto di un centravanti puro, Zapata, per punire la lentezza e la scarsa intesa dei centrali di riserva, Mangala e Diakhaby. L'idea si mostra già all'8', quando la difesa spagnola esce su Ilicic, che manda in porta Pasalic, ma sul croato salva Domenech. Il Valencia fatica a creare gioco, e la colpa non sembra del terreno di gioco, giudicato dagli ospiti inadeguato, tanto che dopo il sopralluogo si ventilava l'esposto all'Uefa.

RIPARTENZE

L'Atalanta, invece, viaggia alla grande, recuperando palla alta e ripartendo bene. Così nasce l'1-0 al 16': il Papu Gomez da sinistra trova l'inserimento sull'altro palo di Hateboer, che anticipa Gayà in spaccata. Proprio l'olandese, che un anno fa era stato vicino al Valencia Come Hateboer, 15° giocatore in rete nell'annata da 76 reti dell'Atalanta, giganteggia l'altro olandese De Roon, ma quando il Valencia passa al 4-2-3-1 accentrando Soler, gli ospiti si fanno pericolosi. Al 30', sulla punizione battuta a sorpresa da Parejo, Ferran Torres colpisce il palo da buona posizione. Al 35', invece, sul diagonale di Guedes, Mangala manca la deviazione. Errori che l'Atalanta fa pagare al 42', quando sulla ripartenza di Gosens, Ilicic riceve palla al limite dell'area, resiste al ritorno di Soler e Kondogbia, e con un destro violento batte un Domenech questa volta incerto. Sulla giostra sale anche Freuler, che al 57' batte Domenech dal limite, prima del poker ancora di Hateboer, imprendibile con la fuga sulla corsia di destra al 62'. A sublimare il tutto è Gollini, prodigioso sui tiri a botta sicura di Maxi Gomez e Cheryshev, autore del gol della bandiera al primo pallone toccato (e perché Celades aspetti il 4-0 per inserirlo resta un mistero).

Loris Drudi

