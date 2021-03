GLI ANTICIPI

L'Atalanta è al punto chiave della stagione: «Non possiamo imporci di dover vincere a ogni costo contro l'Inter, la Juve in finale di Coppa Italia e il Real Madrid: se pensiamo di dover puntare al campionato e alla Champions, il rischio è la frustrazione». Parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia dell'anticipo con lo Spezia dell'ottava di ritorno di Serie A, antipasto dellla sfida europea col Real. «Veniamo da una sconfitta a San Siro che però ci lascia soddisfatti - rimarca il tecnico -. La squadra è sul pezzo e in crescita. Lo Spezia è un bellissimo esempio di come si possa perseguire un obiettivo attraverso il gioco: per prendergli la palla devi essere organizzato». Il tecnico non farà turnover: «Quattro giorni bastano per recuperare».

Alle 15 la Lazio riceve il Crotone. Inzaghi cerca il riscatto dopo le sconfitte con Bayern, Bologna e Juve. «Dovremo approcciare la partita nel migliore de modi - dice il tecnico - veniamo da un periodo delicato ma vogliamo tornare alla vittoria. Cercheremo di fare una partita da vera Lazio». Con Luiz Felipe e Lazzari ancora indisponibili, in difesa recupera Radu, Marusic dirottato ancora una volta a destra.

