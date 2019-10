Atalanta, dal sogno all'incubo lo Shakhtar vince a tempo scaduto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Il sogno dell'Atalanta di conquistare il primo punto in Champions svanisce al 95', quando Dodò serve un ottimo pallone a Solomon, bravo a beffare Castagne e a segnare l'1-2. La Dea crolla all'ultimissimo secondo, ma ha il merito di non aver snaturato il suo modo di giocare e di averci provato fino alla fine. Festeggia lo Shakhtar, squadra di qualità, esperienza e abituata a giocare in palcoscenici del genere. Poco alla volta l'Atalanta si sta accorgendo che la Champions è una competizione ben diversa rispetto alla serie A. ILICIC...