CHAMPIONS

BERGAMO Pensare solo ad amministrare il vantaggio sul Valencia sarebbe un errore. Gian Piero Gasperini non si accontenta e non prepara una gara tutta arroccata in difesa. La Champions League non sarà la casa tradizionale dell'Atalanta - in barba alle polemiche, già chiarite con una telefonata, tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e la famiglia Percassi - ma il passaggio ai quarti di finale sarebbe la sublimazione di un lungo lavoro di programmazione, l'apoteosi del merito, della competenza, degli investimenti mirati: in primis il vivaio florido, lo scouting, uno stadio rinnovato.

NIENTE BARRICATE

Il 4-1 rimediato a San Siro è confortante ma martedì al Mestalla, chiuso ai tifosi ma aperto alla stampa, i nerazzurri non dovranno pensare di fare le barricate ma continuare ad avere l'ormai consolidato stile di gioco che ha stupito l'Europa intera: pressing, organizzazione e aggressività dovranno permettere all'Atalanta di non subire l'assedio della banda di Celades che si riverserà in attacco, costretta a segnare almeno 3 gol. Per Gomez e Ilicic ci saranno praterie da sfruttare in ripartenza: come si è ben visto all'andata, il Valencia è una squadra ballerina, che fa della tecnica un evidente punto di forza ma che fatica a contenere le folate nerazzurre. Un vantaggio ulteriore sarà anche il turno di inaspettato riposo che si è creato per il caos dei calendari: martedì sera al Mestalla l'Atalanta avrà ben dieci giorni alle spalle di preparazione alla gara più importante della propria storia. Ma Gasperini tiene in guardia il gruppo, non vuole dare nulla per scontato.

