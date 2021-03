CHAMPIONS LEAGUE

Vendere cara la pelle, ma coi piedi per terra: l'imperativo dell'Atalanta alla vigilia di una nuova pagina di storia. «Potremmo mettere il pullman davanti alla porta, ma non è la nostra filosofia. Se siamo arrivati a giocarci col Real Madrid l'accesso ai quarti è stato grazie alle nostre potenzialità offensive», la premessa di Gian Piero Gasperini presentando da Valdedabas l'ottavo di ritorno di Champions League questa sera alle 21 (in tv su Canale 5 e Sky Sport). Niente attacchi a testa bassa, ma raziocinio: «L'affrontiamo con lo spirito di chi vuole stare dentro la partita il più possibile. Le nostre chance passano dalla capacità di contenere il Real - rimarca il tecnico nerazzurro - Vogliamo contenerli e proporci. Dovremo saper leggere lo sviluppo della partita». Gasperini non soffre di timori reverenziali: «In Champions il percorso iniziò con una batosta a Zagabria, prendendone anche col Manchester City l'anno dopo e il Liverpool, crescendo però con le nostre idee. In questa stagione abbiamo fatto più punti in un girone più difficile: abbiamo eliminato l'Ajax vincendo anche a Liverpool».

La formazione sembra dettata dalle indisponibilità: «Djimsiti aveva una contusione che ha smaltito e sono tutti a pronti a parte Hateboer, Sutalo, lo squalificato Freuler». Cruciale la posizione di Matteo Pessina in ballottaggio con Pasalic per un posto in mediana accanto a De Roon o dietro le punte.

Da parte sua, Zidane fa pretattica: «La rivale è forte, ha qualità. Non ho dubbi che venga a casa nostra per vincere - il pensiero del tecnico merengue -. Si riparte da zero, sarà una gara complessa: per passare dobbiamo fare una prestazione enorme, senza pensare che possa bastarci il vantaggio minimo dell'andata». I madridisti recuperano quasi tutti gli assenti del 24 febbraio dovendo rinunciare però ad Hazard.

