Assen, Vinales torna a volare ma la festa Yamaha è a metà

MOTOGPIl Top Gun torna a volare. E lo fa ad Assen, in quella che un tempo veniva battezzata come l'Università dei motori. Molto più prosaicamente, uno dei circuiti più adatti alla Yamaha. La desiderava da tempo questa vittoria Vinales. Doveva scacciare una sfortuna che lo aveva preso di mira in questo 2019, tra penalizzazioni, cadute e tamponamenti subiti. Ecco, nel primo fine settimana senza intoppi, il ragazzo di Figueres si è preso il primo gradino del podio, al culmine di una corsa complicata ed insidiosa a causa delle temperature...