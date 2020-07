CALCIO

ASOLO Raggiungere migliori traguardi e per farlo la società del Città di Asolo si sdoppia con un progetto di rilancio sia della prima squadra, che milita in Seconda categoria, sia del settore giovanile. Ai piedi della Rocca nasce infatti una società di puro settore giovanile (il nome è ancora da definire) figlia appunto del Città di Asolo che si occuperà della prima squadra, della Juniores ed eventualmente gli Allievi. La nuova realtà che si occuperà della cantera, recuperando molti ragazzi che negli ultimi anni si sono persi in altre realtà, allestirà le squadre Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi calci.

L'OBIETTIVO

«Valorizzare il settore giovanile e un territorio come quello asolano che negli ultimi anni ha vissuto in quasi anonimato, quindi serve un rilancio» afferma Luigino Bortolotto, uno che ha sempre lavorato con le giovanili e in realtà come Montebelluna e Giorgione, che è appunto il coordinatore tecnico e fautore dell'iniziativa. Un'idea ovviamente realizzato con il traino da parte di Vittorio Mascotto, neo presidente della nuova realtà, mentre Fabio Piovesan è alla presidenza del Città di Asolo dove, mettendo assieme un gruppo di imprenditori, si è deciso di fare squadra per far crescere il calcio ad Asolo con uno staff tecnico che Bortolotto sta definendo.

GLI ACQUISTI

Definita invece la conferma dell'allenatore Corrado Kapaj per la squadra della Seconda categoria, già rinforzata con 7 giocatori ingaggiati da Bortolotto. Sono il portiere Luca Rebellato (1990) dal Loreggia, i difensori Thomas Camozzato (1992) dal San Floriano, Luca Garbuio (1998) dal Giavera (cartellino del Montebelluna); i centrocampisti Leonardo Stocco (1997) dall'Union Dese, Nicola Veronese (1990) dal Caerano e gli attaccanti Roberto Biundo (1992) dal Cornuda Crocetta, Alessandro Sartor (1989) dal Campigo proprietà Montebelluna. Otto i confermati: il portiere Ludovico Zardo (1997), i difensori Giuseppe Caon (1996), Alex De Meneghi (1998), Riccardo Girardi (1999), Federico Mantesso (1994), i centrocampisti Umberto Merlo (2000), Alberto Morandin (1998) e l'attaccante Vasyl Kosovan (1990). Le squadre usufruiranno degli impianti di Casella, una cittadella con 4 campi (2 per le gare ufficiali e 2 per gli allenamenti), doppi spogliatoi, segreteria e servizi.

Michele Miriade

