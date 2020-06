IL CASO

ROMA Come per la Nazionale, ascolti record. Magari non sono piaciuti troppo i ghirigori cromatici sugli spalti, di sicuro non è stato gradito il silenzio tombale in campo né la premiazione fai da te, però davanti alla tv si son registrati ascolti record: con oltre 10 milioni di spettatori per la finale di Coppa Italia, è il calcio in onda su Rai1 il programma più visto della prima serata tv dell'altro ieri. Lo share è stato del 39,58%. Tantissimi.

LA POLEMICA

In campo invece l'incidente (ha dimenticato un pezzo della strofa dell'inno di Mameli) di Sergio Sylvestre ha scatenato la polemica del popolo social, mentre il suo pugno alzato in cielo dopo l'esibizione ha chiamato la reazione politica. Quel gesto del vincitore di Amici 2016, urlando No justice, no peace (riferimento al movimento di protesta Black Lives Matter nato dopo la morte di George Floyd) non è piaciuto a Matteo Salvini. «Nessun commento», ha scritto su Facebook il leader della Lega, aggiungendo un video con le immagini di Sylvestre e la scritta: «Sbaglia l'inno e saluta con il pugno chiuso! Ma dove l'han trovato? Povera Italia!». Il cantante si è giustificato: «Non mi sono dimenticato le parole, ero solo molto emozionato. Mai mi era capitato di esserlo così tanto».

