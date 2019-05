CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(as) Tempo di finali e playoff. SERIE C Spareggio promozione tra Da Rold Logistic Belluno e Volley Treviso. Le due formazioni hanno vinto una gara a testa al tie break e si giocano la bella a Belluno alle 19. La vincente affronterà Bassano. In palio la promozione in serie B. FEMMINILE Playoff: S.Vito-Treviso Volley School, Bassano-Tomasoni Bremas. SERIE D Playoff: Cornuda Triveneto-La Piave (20.30 palestra comunale). FEMMINILE Playoff: Team Volley-Pinko Pack Mogliano, Godigese New Service-Susegana (20.30, palestra Renier). Playout:...