ARU E NIBALI A CACCIA DI TAPPE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOIl Tour de France entra nel vivo incontrando i Pirenei, che prevedono sabato il clou con la scalata del mitico Tourmalet. Oggi il primo assaggio in una tappa nella quale l'Italia dei pedali si aspetta emozioni da Vincenzo Nibali e Fabio Aru, anche se le premesse non sembrano particolarmente favorevoli. Lo Squalo ieri ha perso altri 2'40, è ampiamente fuori classifica e quindi chi lotta per la vittoria finale potrebbe dargli via libera in caso di allungo. Le gambe, però, sembrano proprio non esserci, anche se da Nibali ci si può...