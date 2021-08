Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOTOKYO Ventiquattro anni, russo, si chiama Artur Naifonov. Ieri ha vinto il bronzo nella lotta libera, categoria 86 kg. Non è una medaglia come le altre, però. E Naifonov non è un atleta olimpico come gli altri. Diciassette anni fa, era uno degli oltre 700 bambini sequestrati durante l'assedio della scuola numero 1 di Beslan, nell'Ossezia Settentrionale, la repubblica autonoma nella regione del Caucaso. Non solo. Artur quel giorno...