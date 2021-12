ARTI MARZIALI

SACILE Finire l'anno al meglio della condizione fisica per trovarsi in forma al momento giusto, cioè all'inizio del 2022. Il sacilese Francesko Xhaja è pronto per un doppio volo, che lo porterà sui ring dopo la lunga astinenza dagli incontri causata dalla pandemia. Dalla prossima settimana sarà in Olanda, a Utrecht, per seguire una serie di allenamenti diretti dall'istruttore Said Elbadauoi, gran conoscitore di talenti internazionali del kickboxing e proprietario della palestra Sb Gym. Poi, il 14 gennaio, sarà a Singapore, per disputare il primo dei sei incontri organizzati dal circuito One Championship, una delle massime federazioni della disciplina di combattimento. Un'opportunità resa possibile dall'accordo raggiunto con il nuovo manager, Pedro Faustino dell'agenzia World wide fight management e dallo sponsor Booster. Tanti stimoli di vario livello che caricano inevitabilmente il lottatore, sempre pronto alle sfide importanti, soprattutto se la posta in gioco è alta.

«Non vedo l'ora di affrontare gli avversari» spiega Xhaja, in fremito per questa nuova avventura e al tempo stesso in procinto di esordire in un'inedita categoria: i light heavyweight. Abbandonati i supermassimi, il sacilese sta perdendo peso per poter rientrare nei parametri consentiti dalla federazione. «Pesavo 107 chili, ora sto cercando di arrivare ai 102 richiesti». L'ambizione non gli è mai mancata, anche quando non era considerato tra i favoriti ed era costretto a lottare duramente per diventare qualcuno. L'obiettivo? «Vincere il titolo One championship». Per farlo, però, non sono consentiti passi falsi, a partire dal debutto del 14 gennaio. In attesa di conoscere l'avversario, Xhaja da parte sua ha un'esperienza sul ring degna di rispetto, frutto di vittorie che nascono dalla mentalità prima che dai calci. «Quando ho iniziato dieci anni fa racconta il tenace lottatore sapevo dove volevo arrivare, anche se poi ho scoperto che la strada era davvero dura».

Un sogno rincorso per lungo tempo che, se da un lato gli ha regalato grandi soddisfazioni, in particolare lontano dall'Italia, dall'altro richiede sacrifici quotidiani. Su tutti, la rigidità degli allenamenti e l'impegno dei camping che si svolgono lontano da casa l'ultimo, appunto, in Olanda - e dai suoi affetti. Sofferenze e nostalgie che comunque hanno confortato l'atleta. In carriera, Xhaja ha disputato 22 incontri. Di questi, ne ha vinti 16. L'ultima sconfitta risale a dicembre 2019, in occasione della finalissima della Tatnef Cup. Tra il 2020 e il 2021 solo vittorie, anche se i match nell'ultimo biennio si contano sulle dita di una mano. Il motivo è presto detto: la diffusione del Covid ha annullato buona parte delle manifestazioni internazionali di kickboxing, frenando così il buon momento del campione.

