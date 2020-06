IL FUTURO

TORINO L'arrivo nella tardissima serata, la notte in albergo, le visite al J Medical: Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, o più semplicemente Arthur, ha cominciato così a conoscere l'ambiente bianconero.

Il centrocampista era atterrato intorno a mezzanotte e mezza all'aeroporto di Torino Caselle; poi in mattinata i test fisici nella pancia dell'Allianz Stadium, prima della firma di un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione che arriveranno progressivamente a sette. Per l'effettivo passaggio alla Juve dovrà però attendere ancora qualche mese.

I due club avevano bisogno di concludere in fretta l'operazione per ragioni di bilancio, ma Maurizio Sarri lo avrà a disposizione soltanto dalla prossima stagione, un po' come fatto a gennaio per Dejan Kulusevski del Parma. Miralem Pjanic, invece, farà il percorso inverso: da settembre sarà un nuovo giocatore del Barcellona, insieme al centrocampista bosniaco il presidente Andrea Agnelli dovrà firmare un assegno da circa 10 milioni di euro, pari al conguaglio in favore dei blaugrana.

Una sorta di rinnovamento per la mediana di Maurizio Sarri, che sostituirà un classe 1990 con un ragazzo che il prossimo 12 agosto spegnerà 23 candeline. Il brasiliano possiede doti tecniche, di rapidità e di palleggio, massimo due tocchi, ritenute fondamentali nell'idea di calcio del tecnico bianconero. Inoltre è bravo anche negli inserimenti offensivi, caratteristica che difetta nella rosa bianconera.

L'operazione, di fatto, può dirsi conclusa, anche se i due giocatori termineranno la stagione con le rispettive squadre. Arthur tornerà agli ordini di Quique Setien, mentre Pjanic proverà a vincere con la Juve gli ultimi due trofei rimasti a disposizione, lo scudetto e la Champions League, dopo le due sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Insieme al centrocampista brasiliano, i bianconeri hanno centrato un altro colpo in attacco: si tratta di Felix Correia, esterno offensivo classe 2001. Anche il giovanissimo ex Manchester City ha già sostenuto le visite mediche al J Medical, arriva in bianconero nell'operazione che ha portato Pablo Moreno ai Citizens. Fabio Paratici è già al lavoro per il prossimo anno, anche se mancano ancora due mesi prima di finire questa stagione.

