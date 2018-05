Arsenal ko L'Atletico va in finale col Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUESi ferma in semifinale la corsa entusiasmante del Salisburgo eliminato ai supplementari con un gol oggetto di rabbiose contestazioni, nato da un calcio d'angolo inesistente. Gli austrici recuperano il 2-0 di Marsiglia. Ed è una sorpresa perchè in teoria i francesi sono più forti. Rudi Garcia fa chiudere bene per un tempo, la tattica regna. All'8' st Haidara dalla trequarti ne supera tre e infila Pelè di destro. Il raddoppio è viziato da fuorigioco, anche in Europa League servirebbe il Var: Schlager calcia, Sarr devia in...