Arrivano le azzurre, Israele scopre il calcio femminile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEL AVIV C'è molta attesa in Israele per il match di domani sera con le azzurre: sia per l'indubbio entusiasmo sollevato dalla Nazionale italiana negli scorsi Mondiali francesi sia, in generale, per l'effetto traino atteso per il calcio femminile. E non è un caso che la comunità di origine italiana in Israele si stia mobilitando per tifare le ragazze allenate da Milena Bertolini che hanno entusiasmato per le loro prestazioni.Arrivata lunedì sera all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la squadra ha proseguito subito verso Herzlyia, pochi...