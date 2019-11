Arriva il professionismo per lo sport femminile: sgravi fiscali alle società

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un emendamento introdotto alla legge di Stabilità apre le porte al professionismo per lo sport femminile in Italia. Lo hanno firmato i senatori Susy Matrisciano (5stelle) e Tommaso Nannicini (Pd) che fanno parte della maggioranza che sostiene l'attuale Governo Conte. L'emendamento prevede un robusto incentivo per le società che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, con un'estensione della legge 91 sul professionismo anche alle donne. Un emendamento che interessa le squadre di diverse discipline sportive, tra le quali...