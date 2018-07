ARRIVA IL FENOMENO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLPOTORINO Una luce abbagliante nell'estate più buia degli ultimi anni per il calcio italiano, un segnale di forza senza precedenti nella storia bianconera, una pietra miliare, proprio come l'inaugurazione dello Stadium nel 2011, con effetti che potrebbero essere paragonabili. Cristiano Ronaldo era una delle due cose che mancavano alla Juventus per raggiungere il top d'Europa, l'altra è la Champions League. Impresa ancora più alla portata con uno come lui in mezzo all'attacco. Torino è in delirio, i tifosi ancora increduli di fronte...