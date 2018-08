ARRIVA CR7, VERONA BLINDATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESORDIOVERONA La prima italiana di Ronaldo contro il Chievo mette Verona sotto assedio, tanto da far scattare pure i piani dell'antiterrorismo. Domani alle 18 cala, infatti, al Bentegodi per la prima gara di campionato con la maglia della Juventus sua maestà il pallone d'oro CR7. Lo stadio si annuncia già tutto esaurito con attesi almeno 32 mila spettatori (tanti sarebbero i biglietti già venduti con prezzi che sono schizzati dai 216 euro di un posto in Curva Nord ai 264 di una poltrona in tribuna). Un comunicato del Chievo alla Juventus,...