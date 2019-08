CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARBITRIROMA Fiorentina-Napoli è alle spalle, ma non la sua scia polemica. E sabato è Juve-Napoli. Per dirla con Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, «è come quando corri un gran premio, sulla linea di partenza vuoi fare benissimo poi sbagli alla prima curva...». Il rigore fischiato per il presunto fallo su Dries Mertens nel corso di Fiorentina-Napoli non era rigore bensì una simulazione dell'attaccante della nazionale belga: non possono non ammetterlo prima Marcello Nicchi, numero uno dell'Aia, e poi Rizzoli.Un errore evidente quello...