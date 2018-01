«ARBITRI E VAR, SERVE INTESA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAMetà campionato con il Var in serie A, con 45 correzioni sulle decisioni arbitrali. Su 188 partite, 18 rigori sono concessi tramite la moviola in campo e 7 levati. «Si eliminano le proteste in campo e sugli spalti - sottolinea l'ex arbitro Tiziano Pieri, a La Giostra del Gol, programma Rai per gli italiani all'estero -, correggendo diversi errori. Gli sbagli evidenti commessi dal Var per me sono 6, altri sono episodi grigi, come il contatto Skriniar-Perotti in Roma-Inter, non di chiaro errore, come chiede la Fifa, per...