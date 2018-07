Arbitri da sei mesi senza soldi, difficoltà di bilancio alla Fir

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYGli arbitri italiani non ricevono i rimborsi da oltre 6 mesi. Un altro indice della pessima situazione di bilancio in cui versa la Federazione italiana rugby. I cui conti consuntivi sono stati chiusi in perdita per ben 3 esercizi su 4 (2013, 2015, 2016) da quando alla presidenza siede Alfredo Gavazzi. Mentre per il conto consuntivo 2017, secondo indiscrezioni federali, l'utile si aggirerebbe sui 300 mila euro, invece dei circa 800 mila messi a preventivo. Costringendo la Fir a chiedere di spalmare in 4 anni invece di 3 (cioè fino al...